Il Milan si prepara a definire il futuro della sua dirigenza con Ralf Rangnick che si avvicina a una decisione sulla posizione. Questa sera è previsto un incontro riservato con l’allenatore Oliver Glasner, che potrebbe influenzare le scelte. Intanto, si discute anche del ruolo di Ibrahimovic e di un possibile piano per l’acquisto di Pulisic, con trattative ancora in corso. La situazione resta in evoluzione, con decisioni attese nei prossimi giorni.

Il futuro del Milan si decide in queste ore. Dalla risposta imminente di Ralf Rangnick all'incontro riservato con Oliver Glasner, fino al cambio di rotta di Zlatan Ibrahimovic e alle strategie di calciomercato firmate Gerry Cardinale. È una mattina, quella di oggi martedì 2 giugno 2026, di riflessioni profonde e decisioni strategiche in casa rossonera. Il Milan si trova a un bivio cruciale per la programmazione della prossima stagione calcistica. I nodi legati alla direzione tecnica, alla guida della panchina e alla gestione della rosa stanno arrivando al pettine, mentre sullo sfondo rimane accesa la contestazione della tifoseria organizzata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: svolta Rangnick in dirigenza, il bivio di Ibrahimovic e il piano per Pulisic

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HANNO SCELTO NASCE IL NUOVO MILAN: RANGNICK + GLASNER + CALVELLI

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Il Milan si consegna a Rangnick: Cardinale firma la svolta totale, ma ora esplode il caso IbrahimovicIl Milan ha deciso di affidare a Ralf Rangnick la guida tecnica, con il presidente del club che ha firmato l’accordo.

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