Il Milan valuta tra Glasner e Pochettino come nuovo allenatore. La decisione deve essere presa entro la prossima settimana. La società ha escluso l’opzione Slot, mentre la pista Rangnick si avvia a chiudersi. Ibra ha saltato l’idea di un intervento chirurgico e continuerà il recupero senza operazione.

Mattina piena di aggiornamenti importanti in casa Milan, con diversi movimenti per ricomporre l'organigramma tecnico e societario dopo il licenziamento di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. In panchina il duello è fra Mauricio Pochettino, CT degli Stati Uniti e Oliver Glasner, fresco d'addio al Crystal Palace. L'idea di Zlatan Ibrahimovic era quella di puntare sull'ex allenatore del Liverpool Arne Slot, recentemente esonerato dai 'Reds' in favore di Andoni Iraola, ma alcune indiscrezioni delle ultime ore vedono questa pista allontanarsi. Ha parlato anche Rafael Leao, ribadendo la sua volontà di lasciare il Milan e svelando alcuni dettagli sul suo futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: Glasner o Pochettino? La deadline per Rangnick. Ibra, salta l’idea Slot

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