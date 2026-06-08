Milan su Alaba le condizioni per l’arrivo dell’austriaco

Il Milan sta valutando l'acquisto di David Alaba per la prossima stagione. Il difensore austriaco è apprezzato da Oliver Glasner, che potrebbe diventare il nuovo allenatore del club. Le condizioni per l’arrivo di Alaba sono ancora da definire, ma il nome rimane tra i possibili rinforzi per la rosa. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale trasferimento.

Il Milan è su David Alaba in vista della prossima stagione con il difensore austriaco che piace molto a Oliver Glasner, possibile nuovo allenatore della squadra rossonera. Alaba potrebbe arrivare in Italia a zero (Ansa Foto) – calciomercato.it Sono ore calde per quello che riguarda il futuro della panchina del Milan con Glasner che appare nettamente in pole per guidare la squadra rossonera in vista della prossima stagione. L’allenatore austriaco appare la prima scelta di Gerry Cardinale per rilanciare la formazione del Milan anche nel caso in cui Rangnick dovesse dire no alla possibilità di approdare a Milanello. Glasner avrebbe convinto la dirigenza rossonera nell’incontro avuto nei giorni scorsi ed è in netto vantaggio rispetto a Pochettino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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