Il Milan sta considerando l’acquisto di David Alaba, con trattative in corso. Nel frattempo, il club ha manifestato interesse per il centrocampista Edwards. Si parla anche di un possibile ritorno di Allegri, senza conferme ufficiali. Non ci sono novità concrete riguardo a Rangnick, mentre il nome di Cardinale viene associato a un possibile progetto di rafforzamento. Le notizie si susseguono senza annunci ufficiali da parte del club.

La mattinata di oggi, venerdì 29 maggio 2026, è stata piena di riguardanti il Milan. Dopo gli addii in dirigenza, è partito il casting di Cardinale per correre ai ripari: molti i nomi in lista, ma solo uno rappresenta il suo sogno: Michael Edwards. Spazio anche al calciomercato, con il nome di Alaba che torna in ottica rossonera, ma non è tutto. All-in su Rangnick? Ecco il riepilogo dettagliato delle trattative e degli scenari di mercato emersi nelle ultime ore con le Top News analizzate e proposte dalla nostra redazione. Arrivano novità importantissime per quanto riguarda il calciomercato. Nelle ultime ore infatti, secondo alcune indiscrezioni, è ritornato sotto ai riflettori rossoneri il nome di David Alaba, calciatore austriaco classe '92 in uscita dal Real Madrid. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News della mattina: Cardinale sogna Edwards. In arrivo Alaba? Le ultime su Rangnick

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Cardinale, tra Milan, cashflow e complimenti a Furlani

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