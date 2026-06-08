Oliver Glasner, ex allenatore del Crystal Palace, è ora il nome più accreditato per sedere sulla panchina del Milan. Secondo fonti vicine alla società, il tecnico avrebbe manifestato disponibilità a collaborare con il club anche senza il supporto di un direttore tecnico come Ralf Rangnick. La società sta valutando le opzioni per la guida tecnica dopo le dimissioni di Allegri.

Sono passate esattamente due settimane da quando la profonda rivoluzione voluta da Gerry Cardinale ha azzerato l'area dirigenziale e tecnica del Milan. Oggi siamo finalmente entrati nei sette giorni decisivi che porteranno, con ogni probabilità, all'annuncio ufficiale dei sostituti di Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Se l'organigramma societario presenta ancora dei nodi da sciogliere, i passi in avanti più significativi degli ultimi due giorni si registrano sul fronte del nuovo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il mirino strategico della proprietà RedBird è puntato con decisione su Oliver Glasner. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, sono i giorni di Glasner: l’ex Crystal Palace è il favorito per la panchina rossonera

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