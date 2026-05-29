Glasner lascia il Crystal Palace dopo aver vinto la Conference League | Non sono un mago

Notizia in breve

Oliver Glasner ha annunciato che lascerà il suo incarico come allenatore del Crystal Palace, nonostante abbia appena conquistato la vittoria in una competizione europea. La decisione è definitiva e non cambia, anche dopo il successo ottenuto. Glasner ha dichiarato di non essere un mago e ha confermato di voler lasciare il club senza ulteriori ripensamenti. La notizia ha fatto rapidamente il giro nel mondo del calcio.