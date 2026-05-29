Glasner lascia il Crystal Palace dopo aver vinto la Conference League | Non sono un mago
Oliver Glasner ha annunciato che lascerà il suo incarico come allenatore del Crystal Palace, nonostante abbia appena conquistato la vittoria in una competizione europea. La decisione è definitiva e non cambia, anche dopo il successo ottenuto. Glasner ha dichiarato di non essere un mago e ha confermato di voler lasciare il club senza ulteriori ripensamenti. La notizia ha fatto rapidamente il giro nel mondo del calcio.
2026-05-28 09:41:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Oliver Glasner lascerà il Crystal Palace da vincitore europeo dopo aver confermato di non avere intenzione di revocare la sua decisione di andarsene. Glasner ha portato il Palace al titolo della Conference League ieri sera vincendo 1-0 sul Rayo Vallecano a Lipsia, con il gol nel secondo tempo di Jean-Philippe Mateta che ha fatto la differenza. Includendo Community Shield e FA Cup, è stato il terzo trofeo vinto dal Palace sotto la guida dell’austriaco in 12 mesi, ma ora se ne andrà avendo deciso di non firmare un nuovo contratto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Oliver Glasner Leaves Crystal Palace After Winning the Conference League Trophy
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