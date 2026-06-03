Chi è Glasner il favorito per la panchina del Milan che in un anno ha scritto la storia del Palace

In meno di un anno, l’allenatore ha trasformato radicalmente il Crystal Palace, portandolo a risultati sorprendenti. Ora, il suo nome circola come possibile nuovo tecnico del Milan. La sua esperienza e i successi recenti lo rendono il favorito per la panchina rossonera. La trattativa sembra avanzata, anche se ancora nessuna ufficialità è stata comunicata.

Gli è bastato pochissimo per cambiare per sempre il Crystal Palace e conquistare la stima di mezza Europa: Glasner è nel mirino del Milan come nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Glasner, il visionario che ha riscritto la storia del PalaceL'allenatore austriaco ha trasformato il club londinese, portandolo a risultati sorprendenti.

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Temi più discussi: Sopravvissuto, laureato e un po' psicologo: chi è Glasner, il nuovo candidato per il Milan; Glasner, il visionario che ha riscritto la storia del Palace; Oliver Glasner: chi è l'allenatore del Crystal Palace che oggi giocherà la finale di Conference League; Chi è Oliver Glasner, il favorito come nuovo allenatore del Milan: cosa ha vinto e come giocano le sue squadre.

[Bianchin] Glasner è un forte candidato a diventare il prossimo allenatore del Milan, con o senza Rangnick; è stato tenuto un primo incontro, e vuole una risposta sì/no entro il fine settimana. Pochettino è l'alternativa, con cui il Milan ha già raggiunto un accordo reddit

#Glasner è in vantaggio su #Jaissle e pensano di aver dato l'esclusiva del secolo. Uno è libero. L'altro è sotto contratto con una squadra araba e attualmente percepisce uno stipendio di 11,5M netti. Non ci vuole una laurea per capire a chi, il #Milan, darà pri x.com

Chi è Glasner, il favorito per la panchina del Milan che in un anno ha scritto la storia del PalaceGli è bastato pochissimo per cambiare per sempre il Crystal Palace e conquistare la stima di mezza Europa: Glasner è nel mirino del Milan come nuovo ... fanpage.it

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