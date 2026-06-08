Il Milan sta affrontando una settimana chiave con il possibile arrivo di un nuovo allenatore, Glasner, e il futuro di Leao in bilico dopo un calo di rendimento. La società valuta diverse opzioni per il reparto offensivo, mentre le trattative per il tecnico sono in fase avanzata. La situazione sull’attacco resta incerta, con alcune possibilità di modifiche nella rosa. La decisione sulla guida tecnica e sul mercato attaccanti potrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Giornata piena di aggiornamenti sul Milan, che all'8 di giugno ancora non ha scelto nessun uomo per il nuovo progetto. Il nome di Oliver Glasner, però, rimane in pole position e nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli. Intanto, arrivano delle novità anche sul fronte mercato: Leao sempre più vicino all'addio, ma il crollo è evidente. Torna di moda Lewandowski? Vediamo, nelle prossime slide, quali sono le migliori notizie raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 8 giugno 2026. Mattia liberali, ex talento del Milan ora al Catanzaro, è uno dei giovani più seguiti sul mercato dopo la bellissima stagione da protagonista con i calabresi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, settimana decisiva: arriva Glasner? Ecco il rebus attaccanti. Leao, crollo drastico!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – Rangnick DT, Glasner allenatore: quotazioni in ascesa e settimana decisivaIl Milan sta affrontando una settimana cruciale con numerosi cambiamenti societari e tecnici.

Serginho: “Milan, mi fido di Allegri ma il 3-5-2 non valorizza gli attaccanti. Leao penalizzato perché …”Serginho, ex difensore del Milan, ha parlato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' riguardo alla squadra e al suo attuale allenatore.

Temi più discussi: Allegri-Napoli, settimana decisiva: si avvicina la risoluzione con il Milan; Milan nuovo allenatore quote: in pole adesso c'è Oliver Glasner; Rangnick-Milan, cosa manca e i tempi per il possibile accordo: decisivo l'incontro con l'Austria; L'idea Slot, Rangnick tra i preferiti e Glasner a colloquio: prosegue il casting del Milan per l'erede di Allegri.

Dall'ultimo video di @MatteMoretto sul canale di @FabrizioRomano, #Milan: settimana decisiva per #Rangnick: - Ci sono stati nuovi contatti nel weekend tra il Milan e Ralf Rangnick. - Moretto conferma che ci sarebbero stati addirittura tre incontri/contatti tra l x.com

Panchina Milan: questa è la settimana decisiva per GlasnerQuella che inizia oggi potrebbe essere la settimana decisiva per l'arrivo di Oliver Glasner sulla panchina del Milan. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna di Repubblica che spiega che l'ex tecn ... msn.com

Milan, comincia la settimana decisiva: linea Rangnick o linea Ibra?Oggi, 1° giugno, prende il via quella che potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro del Milan. Soprattutto, è ciò che si augurano i tifosi rossoneri, che attendono finalmente decisioni ... milannews.it