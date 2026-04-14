Serginho | Milan mi fido di Allegri ma il 3-5-2 non valorizza gli attaccanti Leao penalizzato perché …

Serginho, ex difensore del Milan, ha parlato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' riguardo alla squadra e al suo attuale allenatore. Ha dichiarato di riporre fiducia in Allegri, ma ha espresso alcune critiche sul modulo 3-5-2, sostenendo che questa formazione non permette agli attaccanti di esprimersi al meglio. Inoltre, ha commentato la situazione di Leao, ritenendolo penalizzato da alcune scelte tattiche.

Serginho, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Serginho sulla sconfitta del Milan a 'San Siro' contro l'Udinese: «Niente di così strano e anomalo. In questa stagione la squadra ha fatto molto bene contro le grandi, ma ha sofferto parecchio contro le medio piccole. Quando il Milan deve proporre gioco, va più in difficoltà: a 'San Siro' era successo anche con il Parma». Ex Milan, Serginho: "Champions? Se gioca con la personalità del derby." Sul Milan che ha solo 5 punti di vantaggio sul...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serginho: “Milan, mi fido di Allegri ma il 3-5-2 non valorizza gli attaccanti. Leao penalizzato perché …” Leggi anche: Serginho: "Milan da Champions, mi fido di Allegri. Leao? Un gol alla Juve per riaccendere l'amore" Serginho: “Milan in Champions, non mi preoccupo di chi sta dietro. Leao via? Se segna alla Juve …”Serginho, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.