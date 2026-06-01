LIVE Milan – Rangnick DT Glasner allenatore | quotazioni in ascesa e settimana decisiva

Da pianetamilan.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta affrontando una settimana cruciale con numerosi cambiamenti societari e tecnici. Sono stati sollevati dall’incarico l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. Attualmente, si cercano i nuovi candidati per coprire queste posizioni. Tra le ipotesi, si parla di un ritorno di Rangnick come direttore tecnico e di Glasner come nuovo allenatore. La situazione resta in evoluzione.

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Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. Le deleghe di AD, almeno per il momento, sono passate proprio a Calvelli, mentre per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono tre le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; un'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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