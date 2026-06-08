Milan, pronto l’affondo decisivo per Oliver Glasner: presentata un’offerta da 4 milioni l’anno con accordo fino al 2028. Il Milan continua a lavorare alla scelta del nuovo allenatore e, secondo quanto riportato in esclusiva da MilanNews24, uno dei nomi più caldi resta quello di Oliver Glasner. Il club rossonero avrebbe già presentato una prima bozza contrattuale al tecnico austriaco e al suo entourage, nel tentativo di convincerlo a sposare il progetto milanista. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La proposta del Milan. L’offerta messa sul tavolo dal Diavolo prevederebbe un accordo da 4 milioni di euro a stagione con scadenza al 2028, segnale della volontà di puntare su un progetto tecnico di medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Milan, proposta ufficiale a Glasner: sul tavolo un contratto fino al 2028 da 4 milioni a stagione

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