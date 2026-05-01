L'Inter sta finalizzando il rinnovo di contratto di un suo calciatore. L’accordo prevede un prolungamento fino al 2028 con uno stipendio di circa 4 milioni di euro all’anno. La società ha accelerato le trattative per assicurarsi il giocatore, che ha avuto un ruolo chiave nella vittoria dello scudetto. La firma ufficiale potrebbe arrivare a breve, consolidando così il rapporto tra il giocatore e il club.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Milan, senti Damiani! «Prenderei Robert Lewandowski, può essere la soluzione migliore. Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fargli da spalla. Rafa lo terrei!» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Chivu, contratto fino al 2028 e stipendio da 4 milioni. Accelerata decisiva dei nerazzurri

Notizie correlate

Rinnovo Chivu, contratto fino al 2028 e ingaggio da 4 milioni di euro: l’Inter acceleradi Alberto PetrosilliRinnovo Chivu, l’Inter è pronta a blindare il proprio tecnico fino al 30 giugno del 2028 con un sostanzioso aumento...

Leggi anche: Napoli-Rrahmani, rinnovo a un passo: pronto un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Chivu raddoppia, nuovo contratto: Inter già al lavoro sul futuro; L'Inter ha deciso: Calhanoglu è incedibile, presto il rinnovo; Sportitalia – Inter, armonia totale tra società e Chivu. E il rinnovo è imminente; GdS - Inter, Chivu rinnova e rivoluziona: 4-2-3-1 e lista pronta. Tutti gli obiettivi.

Inter, Chivu rinnova: svelata la sua richiesta per il mercato 2026/2027Rinnovo Chivu - Novità in casa Inter sul rinnovo di Chivu, che verrà blindato e avrà maggiori poteri sul mercato: la sua richiesta ... fantamaster.it

Inter, rinnovo in arrivo: firma fino al 2028, cresce anche l’ingaggio!Novità importantissima in casa Inter, pronto un super rinnovo per i nerazzurri fino al 2028: attenzione a chi si tratta ... spaziointer.it

CHIVU CONQUISTA L’INTER L’allenatore nerazzurro, come riportato da Tuttosport, ha convinto tutti in questa prima stagione: è pronto il rinnovo fino al 2028 Oaktree, inoltre, offrirà un budget importante per costruire una rosa che possa lottare fino in fo facebook

Di Marzio - Non sarà un'estate di voci per Calhanoglu: c'è proprio il veto assoluto di Chivu e della società alla cessione. Magari si troverà un accordo per il rinnovo a mercato finito ma anche a costo di perderlo a zero l'anno prossimo, Calhanoglu resterà all'Inte x.com