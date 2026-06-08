Christian Pulisic ha dichiarato di voler godersi il momento prima del Mondiale e di dare il massimo in questa fase. L’attaccante del Milan, numero 11, ha rilasciato un’intervista a Goal.com, parlando delle sue aspettative e dell’importanza della competizione. Ha sottolineato l’importanza di concentrarsi e di affrontare con determinazione l’appuntamento internazionale, senza entrare troppo nei dettagli. La sua priorità resta quella di prepararsi al meglio per la partecipazione alla Coppa del Mondo.

Il conto alla rovescia sta praticamente finendo: i Mondiali sono alle porte e gli Stati Uniti si preparano a scrivere una nuova pagina della loro storia. L'uomo copertina, sta volta, non può che essere lui: Christian Pulisic, calciatore del Milan. Il giocatore rossonero, reduce da ottime stagioni con il diavolo, ha voluto fare il punto della situazione ai microfoni di goal.com, raccontando le sue sensazioni in vista del debutto nel torneo più prestigioso di tutti. Essere, però, il leader tecnico ed emotivo di una nazione intera mmm è un compito adatto a tutti. Pulisic, però, si sente pronto a gestire il peso della situazione: "In un certo senso, ho vissuto questa situazione per tutta la carriera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, per Pulisic è ora del Mondiale: “Voglio godermi il momento, darò il massimo”

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