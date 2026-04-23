Durante una recente intervista, una wrestler ha dichiarato di voler vivere appieno l’esperienza attuale sul ring, aggiungendo che potrebbe essere l’ultima della sua carriera nel wrestling professionistico. La atleta ha espresso il desiderio di godersi il momento presente, lasciando intendere che questa potrebbe essere la sua ultima apparizione in questa attività. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, sollevando domande sul suo futuro nel settore.

Paige non nasconde ciò che prova riguardo alla sua attuale esperienza nella WWE e, durante una recente intervista, ha chiarito che questo capitolo potrebbe essere l’ultimo della sua carriera nel wrestling. Durante la sua partecipazione al programma «What’s Your Story» con Stephanie McMahon, Paige ha parlato delle emozioni che ha provato dopo essere stata costretta ad allontanarsi dal wrestling in uno dei momenti più decisivi della storia del wrestling femminile. Ha ricordato di essere stata nel backstage durante la prima edizione in assoluto del Women’s Royal Rumble, a guardare la storia che si scriveva senza di lei. Paige ha descritto il momento difficile di assistere a quella pietra miliare da dietro le quinte, sapendo che il suo futuro sul ring era incerto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Paige: “Voglio godermi il momento, credo questa sarà l’ultima esperienza sul ring”.

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