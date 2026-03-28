Un giocatore ha dichiarato di essere determinato a impegnarsi al massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Ha aggiunto che la concentrazione è rivolta esclusivamente al campionato, senza menzionare altri impegni o considerazioni. La sua frase si rivolge direttamente alla volontà di dare il meglio in questa fase della stagione.

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© Calcionews24.com - Obert non ha dubbi: «Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del Cagliari. Ora la testa è al campionato»

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