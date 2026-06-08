milan open air torna alla montagnetta di san siro sabato 13 giugno

Notizia in breve

Il Milan Open Air si terrà nuovamente alla Montagnetta di San Siro sabato 13 giugno. L’evento, che si svolge all’aperto, torna dopo la buona affluenza dello scorso anno. La manifestazione è prevista per una giornata di inizio estate, con attività e intrattenimento programmati in un’area all’aperto nel quartiere. I dettagli relativi al programma non sono ancora stati comunicati. L’evento si svolge in una location nota per ospitare eventi pubblici e culturali durante la stagione estiva.