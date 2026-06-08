milan open air torna alla montagnetta di san siro sabato 13 giugno

Da milanotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan Open Air si terrà nuovamente alla Montagnetta di San Siro sabato 13 giugno. L’evento, che si svolge all’aperto, torna dopo la buona affluenza dello scorso anno. La manifestazione è prevista per una giornata di inizio estate, con attività e intrattenimento programmati in un’area all’aperto nel quartiere. I dettagli relativi al programma non sono ancora stati comunicati. L’evento si svolge in una location nota per ospitare eventi pubblici e culturali durante la stagione estiva.

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Dopo il successo dello scorso anno, torna uno degli appuntamenti open air più attesi dell’estate milanese. Sabato 13 giugno, Milan Open Air riaccende l’iconico anfiteatro naturale della Montagnetta di San Siro per una lunga giornata di musica elettronica, tramonto, socialità e atmosfera estiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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