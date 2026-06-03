La Filarmonica in Piazza Duomo | tutti seduti per il tradizionale Concerto per Milano open air di sabato 13 giugno

Notizia in breve

Sabato 13 giugno alle 21 si è svolto il Concerto per Milano in Piazza Duomo, organizzato dalla Filarmonica della Scala. L’evento, gratuito e all’aperto, ha visto il pubblico seduto in piazza per ascoltare l’orchestra. La manifestazione si ripete annualmente e quest’anno è stata realizzata con il supporto di un partner principale. L’appuntamento è stato trasmesso in diretta e ha richiamato numerosi spettatori.