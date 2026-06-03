La Filarmonica in Piazza Duomo | tutti seduti per il tradizionale Concerto per Milano open air di sabato 13 giugno
Sabato 13 giugno alle 21 si è svolto il Concerto per Milano in Piazza Duomo, organizzato dalla Filarmonica della Scala. L’evento, gratuito e all’aperto, ha visto il pubblico seduto in piazza per ascoltare l’orchestra. La manifestazione si ripete annualmente e quest’anno è stata realizzata con il supporto di un partner principale. L’appuntamento è stato trasmesso in diretta e ha richiamato numerosi spettatori.
Sabato 13 giugno 2026 alle ore 21 torna Concerto per Milano, il grande appuntamento gratuito open air della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo, realizzato insieme con il Main Partner. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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