Sabato 28 marzo si svolge il primo evento open air della stagione organizzato da open rhythm. La manifestazione, in programma dalle 16:00 all’01:00, prevede musica all’aperto, un market con esposizioni e diverse attività sportive. L’evento si tiene in una location all’aperto, con accesso libero e ingresso gratuito. Non sono previsti particolari restrizioni o limitazioni di età.

Una giornata di musica a cielo aperto tra market, esposizioni e attività sportive, dalle 16.00 all’01.00.In consolle Occibel, La Sape, Len Vitz e Giamma Soren. Ospite speciale della serata sarà il DJ e producer parigino Occibel, una delle nuove promesse della scena house francese, che porterà in consolle un sound capace di unire house groovy, vibrazioni anni ’90 ed energia da club.Sabato 28 marzo 16.00 – 01.00Parco Alfa RomeoIngresso gratuito. Evento a cura di Cult Events, Clubber Agency, Dafne. Pacchi smarriti e venduti a pochi euro. Torna il grande evento alle porte di Milano . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Sabato 28 marzo torna open rhythm con il primo evento open air della stagione

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