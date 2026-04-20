Akanji | Ho parlato con il Milan in estate vi spiego perché ho scelto l’Inter

Da pianetamilan.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuel Akanji, difensore svizzero del Manchester City in prestito all'Inter, ha rilasciato un'intervista a 'SportMediaset'. L’atleta, nato nel 1995, ha spiegato di aver parlato con il Milan durante il mercato estivo del 2025, ma ha scelto di trasferirsi all’Inter. Questa decisione è stata comunicata dallo stesso giocatore, che ha inoltre illustrato i motivi della sua scelta.

Sul momento dell'Inter, a +12 su Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine del campionato, Akanji ha detto: "Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, è un'ottima situazione", anche se ha poi ricordato come in Coppa Italia - l'Inter affronterà il Como domani sera a 'San Siro' per la semifinale di ritorno partendo dallo 0-0 - la storia sia completamente diversa. Ad ogni modo, sulla possibilità di fare il 'double', Serie A e Coppa Italia, Akanji ha detto: "Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta. Chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, sì, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

akanji ho parlato con il milan in estate vi spiego perch233 ho scelto l8217inter
© Pianetamilan.it - Akanji: “Ho parlato con il Milan in estate, vi spiego perché ho scelto l’Inter”

Notizie correlate

Akanji allo scoperto: “Non è il momento giusto. Perché ho preferito l’Inter al Milan”Il difensore elvetico ha risposto anche sul suo compagno di reparto Bastoni “Vogliamo fare una bella prestazione e andare in finale”.

Allegri dopo Lazio-Milan: “Capisco il sogno, ma siamo realisti. Vi spiego perché ho tolto Leao e non Pulisic”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Esclusiva Akanji: Scudetto e Coppa Italia sarebbe incredibile! In estate ho parlato con il Milan, ma…; Il rinnovo di Spalletti e altre 2 storie sulla Juve che potresti esserti perso; La carica di Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Inter, Akanji: Contro il Como non è decisiva per lo Scudetto. Il più difficile da marcare? Hojlund!.

akanji ho parlato conAkanji: Ho parlato con il Milan, ma l'Inter è più adatta a me. Bastoni? Sarei felice se rimanesseManuel Akanji, colonna dell'Inter di Cristian Chivu, parla a Sportmediaset alla vigilia del match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con il Como. Di seguito i passaggi più importanti. Fra Scu ... calciomercato.com

Esclusiva Akanji: Scudetto e Coppa Italia sarebbe incredibile! In estate ho parlato con il Milan, ma…Con 31 presenze, 2 gol e prestazioni da leader assoluto, Manuel Akanji è diventato una colonna della squadra di Cristian Chivu, sempre più vicino allo scudetto e con la missione finale di Coppa Italia ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.