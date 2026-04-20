Manuel Akanji, difensore svizzero del Manchester City in prestito all'Inter, ha rilasciato un'intervista a 'SportMediaset'. L’atleta, nato nel 1995, ha spiegato di aver parlato con il Milan durante il mercato estivo del 2025, ma ha scelto di trasferirsi all’Inter. Questa decisione è stata comunicata dallo stesso giocatore, che ha inoltre illustrato i motivi della sua scelta.

Sul momento dell'Inter, a +12 su Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine del campionato, Akanji ha detto: "Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, è un'ottima situazione", anche se ha poi ricordato come in Coppa Italia - l'Inter affronterà il Como domani sera a 'San Siro' per la semifinale di ritorno partendo dallo 0-0 - la storia sia completamente diversa. Ad ogni modo, sulla possibilità di fare il 'double', Serie A e Coppa Italia, Akanji ha detto: "Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta. Chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, sì, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Akanji: “Ho parlato con il Milan in estate, vi spiego perché ho scelto l’Inter”

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