Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha spiegato in un’intervista a 'Il Foglio' il motivo della sua scelta di indossare la maglia numero 30. Ha riferito di aver deciso di portare quel numero fin da bambino, ispirato da un suo idolo nel calcio. La scelta è legata a un ricordo personale e a un’ammirazione per un famoso giocatore.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, nella lunga intervista rilasciata a 'Il Foglio' ha rivelato un aneddoto molto interessante sul suo numero di maglia. Lo svizzero, infatti, ha raccontato il motivo per cui indossa il numero 30, cifre abbastanza inusuali. La scelta, come spiega lo stesso Ardon, è legata ai primi anni di Leo Messi. Ecco, di seguito, il suo racconto. "Non è stata una scelta casuale. Assolutamente no. Io quando ero bambino e giocavo a pallone non ho mai avuto un ruolo. Guardavo Messi e mi bastava. Indossava la 30 e pensai che se mai fossi stato un calciatore avrei voluto stesso numero. Per la verità in quel periodo sapevo poco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Jashari rivela il motivo per cui ha scelto la maglia numero 30: “L’ho scelto da piccolo per Messi”

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