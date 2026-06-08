Il rapporto tra il Milan e Rafael Leão si è interrotto definitivamente. Il calciatore ha aggredito un avversario durante una partita con la nazionale e successivamente è stato espulso. In seguito, ha pubblicamente criticato il club, annunciando il addio a condizioni economiche favorevoli. La situazione ha portato a una rottura totale tra le parti, con il club che valuta eventuali cessioni.

Il finale della stagione 2025-2026 ha certificato il punto di non ritorno tra il Milan e la sua stella più luminosa, Rafael Leão. L'attaccante portoghese ha chiuso l'annata in modo fallimentare, specchio perfetto del crollo verticale di tutta la squadra rossonera. Il suo ultimo gol ufficiale risale ormai al lontano 1° marzo scorso, sul campo di Cremona. Da quel momento, il digiuno del numero 10 ha accompagnato il Diavolo verso l'esclusione dalla successiva Champions League. Il giorno dopo il tragico match contro il Cagliari, il proprietario Gerry Cardinale non ha nascosto il proprio totale malcontento, facendo trapelare come la proprietà fosse pentita di non averlo ceduto già un anno fa per 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Leão perde la testa: pugno in campo e annuncio shock sull’addio a prezzo di saldo

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