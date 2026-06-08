Milan Jashari e l’aneddoto sul numero di maglia legato a Luka Modric

Ardon Jashari ha raccontato che il numero 14 sulla sua maglia è un omaggio a Luka Modric. La scelta è avvenuta durante un incontro con il centrocampista croato, che ha influenzato la decisione di adottare quel numero. Jashari ha spiegato che l’ispirazione deriva dall’ammirazione per Modric e dal suo ruolo in campo. La testimonianza è stata rilasciata alla testata SRF.

Ardon Jashari ha chiuso una stagione non entusiasmante con il Milan: lo svizzero si è fermato subito per la frattura alla gamba e poi non ha trovato più spazio, chiuso da Modric a centrocampo. Sì, perché Massimiliano Allegri lo vedeva come mediano davanti alla difesa, il ruolo che ha giocato in tutta la stagione l'ex centrocampista del Real Madrid. Jashari è stato comunque convocato dalla Svizzera per i Mondiali 2026 e ha parlato del perché ha scelto la numero 14 come maglia in nazionale. Ecco le parole riprese dalla testata SRF Sport. "Il nostro magazziniere mi ha chiamato per dirmi quale numero fosse libero. Ho scelto il 14 perché il mio compagno di centrocampo al Milan in questa stagione è Luka Modric, che indossa proprio quel numero". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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