Milan in salita le quotazioni della coppia Rangnick Glasner | ecco qual è la situazione

Il Milan aspetta ancora una risposta dai candidati Ralf Rangnick e Oliver Glasner, che stanno valutando le proposte per i ruoli di direttore tecnico e direttore sportivo. La decisione è attesa entro questa settimana, con i vertici del club che monitorano attentamente gli sviluppi. Finora non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali, mentre le trattative sono in fase di definizione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle tempistiche o ai nomi confermati.

Inizia ufficialmente oggi la settimana decisiva per le scelte dirigenziali e tecniche di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan è chiamato a dare un'identità definitiva al club dopo il vuoto di potere che perdura da fine maggio. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, salgono in modo sensibile le chance di vedere la coppia composta da Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico e Oliver Glasner sulla panchina rossonera per la stagione 2026-2027. Un binomio di stampo 'austro-tedesco' che porta con sé precise dinamiche politiche e contrattuali. Rangnick sarebbe pronto a iniziare la sua avventura a Milano fin da subito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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