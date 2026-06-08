In una partita del Milan, Pavlovic ha segnato un gol, mentre Nkunku non è riuscito a trovare la rete. Nonostante le difficoltà della squadra, Pavlovic ha avuto un impatto positivo con un gol, mentre Nkunku si è fermato senza segnare. La gara si è conclusa con questa differenza tra i due calciatori, evidenziando la performance di Pavlovic rispetto a Nkunku.

Mentre il mese prosegue, in casa rossonera il Milan prova a gettare le basi per quella che sarà la prossima stagione. Davanti, i soliti nodi da sciogliere: mercato, riflessioni interne e tempo che scorre veloce. Un limbo che, indubbiamente, condiziona anche i calciatori presenti in rosa. In questo scenario, però, Pavlovic ricoprirebbe l'unica certezza dei rossoneri. Pavlovic: In 73 presenze con il Milan, il calciatore ha messo a segno 7 gol e 3 assist, numeri importanti per un difensore centrale. Nkunku: Arrivato la scorsa estate, il francese ha collezionato 8 gol e 3 assist in 35 presenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, il paradosso è servito: Pavlovic segna quanto Nkunku

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Genoa: Pavlovic danneggia il dischetto del calcio di rigore, VERGOGNOSO!

Notizie e thread social correlati

Milan, il paradosso Pavlovi?: se un difensore è l’attaccante più pericoloso, la Champions è un miraggioNel Milan, Pavlovi si è distinto come il giocatore più brillante delle ultime partite, nonostante i risultati complessivi siano stati deludenti.

Milan, paradosso Nkunku: stagione opaca, ma i numeri lo premiano. La statistica che sorprendeIn vista della partita tra Genoa e Milan, si osserva come Nkunku, nonostante una stagione con poche luci, abbia registrato numeri che gli...

Temi più discussi: Paradosso Cardinale: Pulisic uomo del futuro Milan che non rinnova, con Leao è addio; Il paradosso di Maignan: dal Chelsea alla Juventus, un anno dopo è cambiato poco nonostante il rinnovo; Il vero motivo per cui De Laurentiis ha scelto Allegri; Il paradosso di Christian Brocchi: L'Italia Under 17 vola in finale, ma in Serie A non c'è spazio per loro.

A casa @acmilan, al 9 giugno, tutto tace. L’unico che parla, purtroppo, è quello che forse dovrebbe farlo meno. Siamo ormai arrivati al paradosso: siamo quasi a metà giugno, sono passate settimane dalla disfatta contro il Cagliari, manca pochissimo all’ini x.com

Paradosso Cardinale: Pulisic uomo del futuro Milan che non rinnova, con Leao è addioTradotto: è sul mercato. Come vi avevamo raccontato la scorsa settimana, Leao non ha gradito per niente il pensiero di Cardinale (ci mancherebbe altro) e adesso ha dettato la via, ma lo farà alle sue ... tuttosport.com

Il paradosso Leao: è capocannoniere, ma il Milan segna di più se lui non giocaIl Milan in campionato ha giocato 7 partite senza Leao: sei volte era indisponibile, una volta è rimasto in panchina. In quelle sette partite, la squadra ha segnato un gol a Cremonese e Bologna, due a ... gazzetta.it