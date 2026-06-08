Milan il paradosso è servito | Pavlovic segna quanto Nkunku

Da pianetamilan.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una partita del Milan, Pavlovic ha segnato un gol, mentre Nkunku non è riuscito a trovare la rete. Nonostante le difficoltà della squadra, Pavlovic ha avuto un impatto positivo con un gol, mentre Nkunku si è fermato senza segnare. La gara si è conclusa con questa differenza tra i due calciatori, evidenziando la performance di Pavlovic rispetto a Nkunku.

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Mentre il mese prosegue, in casa rossonera il Milan prova a gettare le basi per quella che sarà la prossima stagione. Davanti, i soliti nodi da sciogliere: mercato, riflessioni interne e tempo che scorre veloce. Un limbo che, indubbiamente, condiziona anche i calciatori presenti in rosa. In questo scenario, però, Pavlovic ricoprirebbe l'unica certezza dei rossoneri. Pavlovic: In 73 presenze con il Milan, il calciatore ha messo a segno 7 gol e 3 assist, numeri importanti per un difensore centrale. Nkunku: Arrivato la scorsa estate, il francese ha collezionato 8 gol e 3 assist in 35 presenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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