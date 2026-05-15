In vista della partita tra Genoa e Milan, si osserva come Nkunku, nonostante una stagione con poche luci, abbia registrato numeri che gli attribuiscono un riconoscimento statistico. Le sue prestazioni sono state caratterizzate da dati positivi, anche se le sue recenti performance non hanno soddisfatto le aspettative. La sua presenza in campo viene comunque confermata dai numeri, che mostrano una discreta efficacia in alcune metriche chiave. La sfida con il Genoa potrebbe rappresentare un'occasione per lui di confermarsi.

A due giornate dal termine del campionato, Massimiliano Allegri cerca ancora la formula definitiva per un attacco che fatica a trovare continuità. Il digiuno realizzativo colpisce quasi tutti gli interpreti: Rafael Leao è fermo da inizio marzo, Niclas Fullkrug da gennaio, mentre Christian Pulisic non ha ancora segnato nel 2026. Santiago Gimenez, invece, rischia addirittura di chiudere la stagione a zero reti. In questo scenario, la prestazione di Christopher Nkunku contro l'Atalanta ha riacceso i riflettori sull’attaccante francese classe 1997, che prima si è procurato un rigore e successivamente lo ha trasformato, oltre ad aver colpito una traversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, paradosso Nkunku: stagione opaca, ma i numeri lo premiano. La statistica che sorprende

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La doppietta di Christopher Nkunku trascina il Milan alla vittoria sul Verona

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