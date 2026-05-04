Nel Milan, Pavlovi si è distinto come il giocatore più brillante delle ultime partite, nonostante i risultati complessivi siano stati deludenti. La squadra ha mostrato un atteggiamento controverso, con un difensore che si è spesso trovato in ruoli inediti, come quello di attaccante più pericoloso. Questa situazione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori riguardo alle difficoltà del club nel raggiungere obiettivi più ambiziosi, come la qualificazione in Champions League.

Pavlovic continua a essere un faro nella notte per il Milan: il difensore serbo è l'unico giocatore rossonero che si salva nella partita contro il Sassuolo. Forse più per demeriti dei suoi compagni che per meriti suoi, ma l'ex Salisburgo è veramente l'unico a dare un minimo di speranza in queste ultime partite e non solo contro i neroverdi. Lotta su ogni pallone, si lancia in attacco ed è il giocatore decisamente più pericoloso di tutto il Milan. Un applauso dovuto a un calciatore che ci mette sempre il 100% in campo e non è per nulla scontato. Ma questo apre la discussione alla mancanza e alla quasi apatia dell'attacco del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il paradosso Pavlovi?: se un difensore è l’attaccante più pericoloso, la Champions è un miraggio

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