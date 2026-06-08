A 40 anni, Modric ha segnato il gol che ha portato in vantaggio la Croazia contro la Slovenia. La partita, valida per le qualificazioni, si è aperta con il suo gol nel primo tempo. La rete ha sbloccato il risultato, influenzando il corso dell'incontro. Modric ha mostrato ancora una volta la sua abilità, mantenendo il suo ruolo chiave nel team. La partita prosegue con la Croazia in vantaggio.

La sosta per le Nazionali continua a regalare diversi gioie e riflessioni per quanto riguarda il Mondo Milan. Se da una parte l'ambiente rossonero segue la crescita dei suoi giovani talenti come, ad esempio, Bartesaghi con l'Italia, dall'altra invece è impossibile non guardare con attenzione alla classe di Luka Modric. Il pallone d'oro del 2018, schierato come titolare nell'amichevole contro la Slovenia, ha dimostrato per l'ennesima volta quanto può essere decisivo alla veneranda età di 40 anni. Il numero 10 ha sbloccato la gara firmando al rete dell'1-0 al minuti 51, prima di lasciare il campo attorno al 58esimo minuto di gioco. A rendere la serata ancora più interessante per il mondo Milan è stato proprio il cambio fatto durante la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, eterno Modric: incanta la Croazia e sblocca la partita

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Milan Just Gave Modri the Chant of the Season

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