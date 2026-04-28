Durante la partita di ieri a San Siro, un incidente al minuto 79 ha coinvolto un giocatore del Milan e il centrocampista avversario. Lo scontro ha causato una frattura allo zigomo al giocatore del Milan, che ha dovuto lasciare il campo tra gli applausi dei circa 75.000 presenti. Il cambio è stato forzato e il giocatore si è ricomposto con l’allenatore, mentre i medici sono intervenuti sul campo.

Lo scontro aereo al minuto 79, il cambio forzato tra gli applausi dei 75.681 spettatori di San Siro, l’abbraccio con Massimiliano Allegri. E ancora la borsa del ghiaccio sullo zigomo, in panchina. Poi il saluto ai tifosi, le pacche sulle spalle e gli abbracci dei compagni. Era sembrato un infortunio senza conseguenze per Luka Modric. Ieri, invece, "gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro ". Il calciatore "è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano, per trattare - la nota del Milan - una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro. L’operazione è perfettamente riuscita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, l’eterno Modric deve fermarsi. Frattura allo zigomo: stagione finita

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