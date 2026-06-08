Stefano Donati ha criticato pubblicamente Ibrahimovic, affermando che il giocatore mostra zero rispetto per una situazione umiliante. Le sue parole si riferiscono a comportamenti o atteggiamenti del calciatore nel contesto del Milan. Donati ha espresso il suo giudizio senza ulteriori dettagli o motivazioni, concentrandosi sulla mancanza di rispetto percepita. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di analisi sportiva, senza riferimenti a eventi specifici o a dichiarazioni precedenti.

Siamo in pieno giugno, ma in Casa Milan il panorama che si prospetta è sempre lo stesso: una nuvola fitta di caso, infinite riflessioni e zero novità in arrivo, questo è quello che traspare dal club. Mentre le altre big del campionato hanno iniziato a pianificare il proprio futuro, il club guidato da Gerry Cardinale, seguito da Ibrahimovic, sembra in una grande bolla. Come ben sappiamo, ad oggi il Milan si ritrova senza un allenatore, senza un direttore sportivo e senza un dirigente dell'area tecnica. Una tripla casella vuota che rende impossibile qualsiasi tipo di programma, specialmente se l'obiettivo è quello di ricostruire un nuovo progetto differente rispetto a quello passato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Donati: “Ibrahimovic? Zero rispetto per una situazione umiliante”

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Zlatan Ibrahimovi describes what differentiates Milan from other clubs in Italy

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