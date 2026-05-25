L’ex allenatore ha definito la partita della Juventus e del Milan come un doppio suicidio, descrivendola come umiliante. Ha commentato anche la prestazione del Como, affermando di non essersi sbagliato nel suo giudizio. Le sue parole sono state riportate come analisi delle recenti uscite delle due squadre di Serie A. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle partite o sulle motivazioni delle sue valutazioni.

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© Calcionews24.com - Capello duro: «Juve e Milan, doppio suicidio, una serata umiliante! Sul Como non mi sono sbagliato»

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INTER-JUVENTUS 3-2: BASTONI-KALULU, SCANDALO ARBITRALE

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