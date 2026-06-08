Il Milan sta valutando l'acquisto di David Alaba, considerato un rinforzo di esperienza e qualità. La trattativa si inserisce nel contesto di un possibile arrivo di Ralf Rangnick e Oliver Glasner come nuovi allenatori. La società rossonera potrebbe cercare di convincere il giocatore a trasferirsi, mentre si fa il nome di un possibile interesse anche dall'Inter. La questione rimane aperta e dipende da sviluppi futuri di mercato.

L'effetto domino generato dalle grandi manovre di Gerry Cardinale può ridisegnare non soltanto l'organigramma dirigenziale e tecnico, ma anche la fisionomia sul campo del nuovo Milan. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ormai probabile avvento della coppia austriaco-tedesca formata da Ralf Rangnick (come direttore tecnico) e Oliver Glasner (sulla panchina) potrebbe portare in dote un rinforzo di caratura mondiale per la retroguardia: David Alaba. Il difensore classe 1992 rappresenta un vero e proprio fedelissimo di Rangnick all'interno della Nazionale austriaca, maglia con la quale ha collezionato finora ben 113 presenze e messo a segno 15 reti, e con cui si appresta a disputare da protagonista gli imminenti Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, con Rangnick e Glasner può arrivare Alaba: il Diavolo lo ‘scippa’ all’Inter?

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Cardinale convinto da Glasner: può arrivare senza Rangnick ma vuole garanzie

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