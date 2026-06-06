LIVE Milan – Rangnick Glasner Pochettino il Diavolo non ha fretta

Da pianetamilan.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha annunciato la rimozione dell'amministratore delegato, del direttore sportivo, dell'allenatore e del direttore tecnico. Sono stati esonerati e sostituiti nelle rispettive posizioni. La società sta attualmente cercando nuovi candidati per coprire i ruoli vacanti. La situazione si sviluppa senza indicazioni di tempistiche precise. La squadra continua ad allenarsi senza un allenatore ufficiale.

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Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Previsto anche un incontro con Matthias Jaissle, altro pupillo di Rangnick. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino e Arne Slot per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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