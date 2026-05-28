Rabiot è stato accostato all’Inter, mentre il Milan ha perso tutti i giocatori chiave, compresi Glasner e Rangnick. La squadra ha subito diverse assenze importanti, tra infortuni e squalifiche, compromettendo le partite recenti. Ibrahimovic ha commesso errori che hanno influenzato i risultati, contribuendo al momento difficile del club. Nessun altro dettaglio sui nomi per la panchina o sui piani futuri è stato reso noto.

Secondo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Adrien Rabiot potrebbe attraversare il naviglio e passare all'Inter. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso, specie in virtù del caos che sta avvolgendo Casa Milan in questi giorni. Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli sono al lavoro in prima linea per ricomporre l'organigramma del Milan. Gli obiettivi sono quelli di trovare un nuovo direttore sportivo, un nuovo amministratore delegato e un nuovo allenatore entro 7-10 giorni. Le piste più calde portano a Ralf Ragnick e Oliver Glasner, ma alcune complicazioni dell'ultimo momento potrebbero cambiare i piani del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Assurdo, Rabiot all’Inter. Milan, totale incapacità: saltano tutti, anche Glasner e Rangnick

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ASSURDO, RABIOT ALLINTER MILAN, TOTALE INCAPACITÀ: SALTANO TUTTI, ANCHE GLASNER E RANGNICK

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