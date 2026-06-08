Milan Cardinale | Ecco come gli investitori statunitensi guardano al calcio europeo

Sono 117 i club europei posseduti da investitori statunitensi. Gerry Cardinale, managing partner di un fondo di investimento, ha spiegato al Financial Times come gli investitori americani vedano il calcio europeo. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di acquisizione o sulle strategie di investimento. La presenza statunitense nel settore calcistico europeo riguarda diverse squadre, senza indicare specifiche nazioni o campionati.

Il calcio in Europa non è più soltanto una questione di passione popolare e rivalità campanilistiche. Rappresenta un settore industriale sempre più appetibile e centrale per i grandi giganti della finanza internazionale. In prima linea in questa rivoluzione economica troviamo gli investitori statunitensi. Con una frequenza e un'intensità mai registrate prima, i capitali "a stelle e strisce" stanno affluendo in modo massiccio all'interno del panorama calcistico del Vecchio Continente. Ridisegnando così le geografie del potere sportivo. Le proprietà americane — che scelgono quasi sempre la via societaria dei fondi di private equity o dei veicoli di investimento — sono entrate di prepotenza nel vocabolario quotidiano dei tifosi europei. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Cardinale parla del momento di crisi del Milan e del calcio italiano, attaccando anche l'Inter.

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