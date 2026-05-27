Il Milan come una franchigia NFL | il Black Monday di Cardinale e i rischi di un modello estraneo al calcio europeo

Da milanzone.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima settimana successiva alla conclusione della stagione calcistica del Milan si è aperta con una decisione drastica e senza precedenti nella storia rossonera ed europea: il licenziamento in tronco di quattro figure apicali del club, ovvero l’allenatore, l’amministratore delegato, il direttore sportivo e il responsabile dell’area tecnica. Come analizzato in un editoriale di Francesco Finulli pubblicato sulla testata MilanNews.it, questo radicale azzeramento dei quadri dirigenziali risponde a una logica aziendale tipicamente statunitense che non trova riscontri nelle latitudini calcistiche del Vecchio Continente. Il fondatore di RedBird,... 🔗 Leggi su Milanzone.it

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