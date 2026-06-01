Il terremoto Milan spaventa il calcio europeo | tra rifiuti illustri e big in fuga dal silenzio di Cardinale

Un terremoto nel mondo del calcio europeo si è verificato con la demolizione della struttura dirigenziale del Milan, avvenuta una settimana fa sotto la guida di Gerry Cardinale. La decisione ha lasciato un vuoto operativo che la proprietà statunitense non ha ancora colmato, portando a un clima di incertezza tra i vertici del club. Tra i dirigenti di rilievo e i giocatori di alto livello si registrano segnali di allontanamento, mentre il silenzio ufficiale continua a regnare sulla situazione.

La demolizione della struttura dirigenziale del Milan, pianificata e attuata appena una settimana fa da Gerry Cardinale, ha aperto una voragine operativa che la proprietà statunitense non è ancora riuscita a colmare. La cacciata simultanea di Furlani, Tare, Moncada e Allegri ha lasciato il club in un limbo pericoloso, privo di guide tecniche e amministrative nel momento più delicato della stagione. Come rivelato da un’inchiesta di MilanNews.it, la dirigenza si trova ora a rincorrere il tempo per coprire i ruoli chiave, scontrandosi però con un clamoroso e inedito muro di rifiuti da parte di professionisti internazionali che un tempo avrebbero fatto carte false pur di firmare per il club rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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