Miguel Palacios Amaranto chi è il nuovo opposto del Cisterna Volley
Il Cisterna Volley ha annunciato l’ingaggio di Miguel Ángel Martínez Palacios, opposto colombiano di 23 anni, che compirà 24 a ottobre. Il giocatore, alto 202 centimetri, è il terzo acquisto della squadra in questa sessione di mercato. La società ha comunicato di aver firmato il contratto con il nuovo atleta, senza fornire ulteriori dettagli sul trasferimento.
Terzo colpo di mercato per il Cisterna Volley: si tratta di Miguel Ángel Martínez Palacios, 23 anni il prossimo ottobre, opposto colombiano di 202 centimetri. Chi è Miguel Palacios “Amaranto”Nato a Carepa, nel dipartimento di Antioquia, dove è cresciuto, a 16 anni ha lasciato la sua (piccola). 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Argomenti più discussi: Miguel Palacios Amaranto, l'opposto colombiano è il terzo volto nuovo del Cisterna Volley; Volley Mercato: 'Amaranto' sarà il bomber di Cisterna.
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A soli 22 anni, Miguel Ángel Martínez – per tutti Amaranto – ha già costruito un percorso internazionale tra Romania, Germania, Spagna e Nazionale colombiana. #Latina #CisternadiLatina #InPrimoPiano #Sport Leggi qui: https://www.studio93.it/per-la-cist - Facebook facebook
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