Miguel Palacios Amaranto chi è il nuovo opposto del Cisterna Volley

Notizia in breve

Il Cisterna Volley ha annunciato l’ingaggio di Miguel Ángel Martínez Palacios, opposto colombiano di 23 anni, che compirà 24 a ottobre. Il giocatore, alto 202 centimetri, è il terzo acquisto della squadra in questa sessione di mercato. La società ha comunicato di aver firmato il contratto con il nuovo atleta, senza fornire ulteriori dettagli sul trasferimento.