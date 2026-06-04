Filippo Federici è il nuovo libero del Cisterna Volley | E’ la scelta giusta per me

Da latinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Filippo Federici è stato annunciato come il nuovo libero della squadra Cisterna Volley. Nato nel 2000 ad Ancona e cresciuto a Falconara, ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 13 anni. La sua scelta di unirsi alla squadra è stata definita come quella giusta per lui.

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E’ Filippo Federici il nuovo nuovo libero del Cisterna Volley. Classe 2000 è nato ad Ancona, ma cresciuto a Falconara dove ha cullato il sono di diventare “un giocatore” di pallavolo; e così a 13 anni già aveva un altro passo rispetto a tutti gli altri.Dopo un anno ad Ancona, la sua carriera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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