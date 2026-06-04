Filippo Federici è il nuovo libero del Cisterna Volley | E’ la scelta giusta per me

Filippo Federici è stato annunciato come il nuovo libero della squadra Cisterna Volley. Nato nel 2000 ad Ancona e cresciuto a Falconara, ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 13 anni. La sua scelta di unirsi alla squadra è stata definita come quella giusta per lui.

E’ Filippo Federici il nuovo nuovo libero del Cisterna Volley. Classe 2000 è nato ad Ancona, ma cresciuto a Falconara dove ha cullato il sono di diventare “un giocatore” di pallavolo; e così a 13 anni già aveva un altro passo rispetto a tutti gli altri.Dopo un anno ad Ancona, la sua carriera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pallavolo: Cisterna Volley e Filippo Lanza ancora insiemeCisterna Volley e Filippo Lanza continueranno insieme anche nella prossima stagione.

Mourinho torna al Real Madrid, sarà lui il nuovo allenatore! Perché lo Special One è la scelta giusta per i blancosJosé Mourinho torna ad allenare il Real Madrid, firmando un contratto che lo lega alla squadra fino a una data ancora da definire.

Argomenti più discussi: Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Superlega; Mondovì: Federici e Cappelletti sotto i 21 nei 200 – Randazzo vince il giavellotto.

Pallavolo Mercato – Filippo Federici: Ho 26 anni, è il momento più importante della mia carriera e voglio giocarlo col CisternaIl Cisterna Volley ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo libero Filippo Federici per la stagione 2026-2027. Nato ad Ancona il 26 dicembre e cresciuto a Falconara, il giocatore compirà 26 anni il pros ... ivolleymagazine.it

Il Cisterna Volley acquista Filippo Federici, il nuovo libero: È la scelta giustaÈ nato il giorno di Santo Stefano ad Ancona (il prossimo 26 dicembre compirà 26 anni), ma la sua città è Falconara, dov’è cresciuto con l’amore per il mare sognando di diventare un giocatore di pall ... latinaquotidiano.it