Kaja Grobelna torna in Italia | è il nuovo opposto della Igor Volley

Kaja Grobelna, atleta belga di origini polacche, si unisce alla rosa della Igor Volley per la stagione 2026-2027. La giocatrice ricoprirà il ruolo di opposto e sarà la nuova presenza nel roster del club. La sua firma si aggiunge ai nuovi acquisti annunciati dalla squadra, che si prepara alla prossima campagna. La sua esperienza internazionale sarà a disposizione della squadra per la stagione alle porte.