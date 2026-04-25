Kaja Grobelna torna in Italia | è il nuovo opposto della Igor Volley
Kaja Grobelna, atleta belga di origini polacche, si unisce alla rosa della Igor Volley per la stagione 2026-2027. La giocatrice ricoprirà il ruolo di opposto e sarà la nuova presenza nel roster del club. La sua firma si aggiunge ai nuovi acquisti annunciati dalla squadra, che si prepara alla prossima campagna. La sua esperienza internazionale sarà a disposizione della squadra per la stagione alle porte.
Ancora un nuovo arrivo per la Igor Volley 2026-2027: la belga (ma nativa polacca) Kaja Grobelna sarà infatti il nuovo opposto del club per la prossima stagione.Classe 1995, 189 cm di altezza, Grobelna rientra nel campionato italiano dopo due anni di assenza vissuti prima in Giappone e poi in.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Novara-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20, l’Igor torna in vantaggio di un set
Igor Volley, il secondo nome è la regista, anche della nazionale, Ilenia MoroSecondo volto nuovo per la Igor Volley, che accoglie in azzurro il libero veneto Ilenia Moro.
Contenuti utili per approfondire
Pallavolo Mercato – Kaja Grobelna torna in A1: giocherà per l’Igor NovaraAncora un nuovo arrivo per la Igor Volley 2026-2027: la belga (ma nativa polacca) Kaja Grobelna sarà infatti il nuovo opposto del club di Novara per la prossima stagione. Classe 1995, 189 cm di altezz ... ivolleymagazine.it
Igor Volley, arriva il nuovo opposto: Kaja Grobelna è biancazzurraQuarto acquisto in casa Igor Volley Novara: è ufficiale l'ingaggio dell'opposto belga classe 1995 Kaja Grobelna. lavocedinovara.com