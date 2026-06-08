Tre agenti del Gambia, coinvolti in operazioni di controllo dei migranti in Italia, sono scomparsi nel nulla. Si trovavano nel paese con il compito di collaborare per gestire l’ingresso di cittadini stranieri, ma sono poi spariti senza lasciare traccia. La vicenda ha sollevato attenzione sulle modalità di intervento e sulla condotta di alcuni coinvolti, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o conseguenze. La scomparsa resta al momento irrisolta.

Cosa non si fa per restare in Italia. Perfino se si veste la divisa di pubblico ufficiale di un paese, chiamato a collaborare con l’Italia nel contenimento degli ingressi, può accadere che la tentazione possa fare l’immigrato clandestino. La strana vicenda accaduta a Nettuno e riportata oggi dal Manifesto dimostra quanto sia difficile la gestione del fenomeno della migrazione, anche con paesi come il Gambia con cui il governo italiano ha avviato una proficua collaborazione che ha determinato un netto calo degli arrivi in Italia. Tre funzionari del Gambia, tre ispettori di polizia, di stanza a Nettuno, e assegnati a programmi di formazione con le forze dell’ordine italiane, si sono dileguati, forse al seguito degli stessi immigrati clandestini che avrebbero dovuto stanare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Migranti senza morale: spariscono nel nulla tre agenti del Gambia in Italia per bloccare i clandestini

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