Migranti la maxi sanatoria di Sanchez genera il caos | assaltata l’ambasciata del Gambia

Di recente, la Spagna ha approvato una vasta sanatoria che ha regolarizzato la posizione di 500.000 migranti, attirando critiche e proteste. La decisione è stata difesa dal premier, che ha affermato che il paese deve riconoscere il ruolo delle migrazioni. La misura ha scatenato manifestazioni e tensioni, tra cui l’assalto all’ambasciata di un paese africano, con altri episodi di protesta in diverse città.

La Spagna ha di recente regolarizzato la posizione di 500mila migranti, un’operazione difesa a spada tratta dal premier Pedro Sánchez, secondo il quale “la Spagna è figlia delle migrazioni e non diventerà madre della xenofobia”. Ma mentre il primo ministro difendeva la misura adottata dal suo governo, prettamente politica e di campo per l’esecutivo a trazione socialista, all’esterno, nel mondo reale, decine di migranti hanno tentato di forzare l'ingresso dell'ambasciata del Gambia per ottenere il certificato di vulnerabilità necessario per avviare la procedura. Le immagini registrate dai passanti mostrano tantissime persone ammassate, altre che cercano di arrampicarsi sui cancelli dell’edificio diplomatico e altre che, già dentro il confine della struttura, provano a spingere sul portone d’ingresso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, la maxi sanatoria di Sanchez genera il caos: assaltata l’ambasciata del Gambia Notizie correlate Spagna: sanatoria per 500mila migranti per salvare il welfareIl governo spagnolo ha dato il via a una procedura straordinaria per regolarizzare la posizione di circa 500mila cittadini stranieri privi di... Migranti, Sanchez copia Meloni: la Spagna ha realizzato dei centri in MauritaniaPedro Sanchez imita Giorgia Meloni sui migranti, ma non bisogna dirlo alla sinistra. Tutti gli aggiornamenti Migranti, la maxi sanatoria di Sanchez genera il caos: assaltata l’ambasciata del GambiaDecine di persone hanno tentato l’irruzione nell’edificio diplomatico per ottenere i documenti necessari per avviare le pratiche ... ilgiornale.it Spagna, sanatoria per 500.000 migranti. «Servono alla crescita economica»La Spagna si propone di regolarizzare 500.000 migranti per fare fronte alla scarsità di manodopera manifestata dall'economia nazionale. Lo prevede un piano annunciato dal governo Sanchez che in questo ... corriere.it