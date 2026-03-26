In Europa sembra prendere piede un orientamento più favorevole alle politiche italiane in materia di migranti, con alcune dichiarazioni che indicano una svolta rispetto alle posizioni precedenti. La posizione del governo italiano viene vista come un modello di riferimento, mentre il sostegno di alcune figure politiche e istituzionali sembra rafforzare questa tendenza. La discussione si concentra ora sulla gestione dei flussi migratori e sulle misure adottate a livello continentale.

Migranti, a quanto sembra il vento in Europa è cambiato (e forse già da un po). E soffia forte nella direzione indicata dal governo Meloni. Con una maggioranza schiacciante di 389 sì, la Plenaria del Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, blindando una strategia che ricalca punto per punto quella difesa a spada tratta dall’esecutivo italiano, a dispetto di ideologizzazioni e forzature demagogiche messe in campo dalla sinistra. Un voto che non è solo una risultanza tecnica, ma una risoluzione squisitamente politica. Ossia: il “modello Albania” e la fermezza contro l’immigrazione clandestina non sono più “esperimenti” da ostacolare, sbeffeggiare e delegittimare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, sinistra e toghe rosse fuori gioco, sui clandestini l’Europa sposa il modello Italia. Meloni: “Si va nella giusta direzione”

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