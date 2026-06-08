Una nave con bandiera palestinese è stata messa in mare dalla Ong tedesca Sea-Watch, che si occupa di salvataggi in mare. La barca è partita in vista della stagione estiva. I migranti presenti a bordo hanno esultato al momento della partenza. La nave è stata lanciata senza incidenti e si trova ora al largo delle coste, pronta a intervenire in caso di emergenze. La decisione ha suscitato reazioni tra le autorità e tra gli attivisti.

In vista della stagione estiva, la Ong dei migranti tedesca Sea-Watch ha messo in mare una nuova barca. Si tratta di un peschereccio veloce che va ad affiancarsi all’Aurora per le operazioni nel Mediterraneo centrale. È la strategia delle “piccole barche” che le organizzazioni non governative hanno approntato da quando è stato introdotto il decreto Piantedosi, che garantisce minori costi di carburante e, soprattutto, più possibilità di ottenere un porto vicino. L’eco della presentazione della barca Aurora 2 è arrivata fino in nord Africa, dove le organizzazioni che gestiscono i traffici sono sempre molto attente ai movimenti delle Ong e, infatti, la notizia è stata rapidamente rilanciata nei canali seguiti da chi vuole imbarcarsi in direzione dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Ong tedesca mette in mare una nuova nave con la bandiera palestinese: esultano i migranti

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