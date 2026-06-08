Migliore pesto del supermercato tutti bocciati eccetto tre

Durante un test di assaggio condotto sui pesto pronti venduti nei supermercati, sono stati valutati diversi marchi. Solo tre prodotti hanno superato la prova, mentre gli altri sono stati bocciati. La maggior parte dei pesto analizzati presentava problemi di sapore, consistenza o ingredienti. La ricerca si è concentrata sulla qualità complessiva dei prodotti, senza specificare marchi o dettagli commerciali. La valutazione si è basata esclusivamente su criteri sensoriali e compositivi.

Con la bella stagione il pesto pronto è uno dei condimenti più acquistati, ma la qualità dei prodotti che si trovano al supermercato resta mediamente bassa. L’indagine recente condotta da Altroconsumo su 79 pesti al basilico evidenzia come nessun prodotto raggiunga la piena sufficienza. Solo tre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pesto del supermercato su 79 testati, solo 3 accettabili

Notizie e thread social correlati

Pesto del supermercato, i risultati choc dell'indagine: tutti bocciati, classifica e voti ai marchiUn'indagine ha analizzato diversi marchi di pesto venduti nei supermercati, ottenendo risultati sorprendenti.

Qual è il miglior pesto del supermercato? La classifica di Altroconsumo: solo quelli di Lidl e Md “accettabili”, tutti gli altri bocciatiUna recente indagine di Altroconsumo ha analizzato diversi marchi di pesto in commercio, valutando qualità e composizione.

Temi più discussi: Miglior ragù pronto del supermercato: i più buoni e quelli da evitare, la classifica; Pesto pronto al supermercato: tante sorprese, solo poche marche superano davvero la prova di Altroconsumo; Mozzarelle fior di latte del supermercato: ecco le 10 migliori; Le spiagge più belle d'Europa nel 2026, una è in Italia.

Le migliori alici del supermercato: la classifica che ti evita errori - Gambero Rosso reddit

Pesto del supermercato, solo tre prodotti sono accettabili: la classifica di Altroconsumo (e l'alternativa migliore)A non convincere Altroconsumo è stata la struttura stessa del prodotto. Il pesto alla genovese è composto da ingredienti ricchi di grassi: olio extravergine d’oliva (spesso in quantità abbondanti), ... ilmattino.it

Qual è il miglior pesto del supermercato? La classifica di Altroconsumo: solo quelli di Lidl e Md accettabili, tutti gli altri bocciatiPesto pronto nel mirino: Altroconsumo boccia 76 prodotti su 79. Nessun promosso, solo tre accettabili. A pesare sono ingredienti, grassi e lavorazione industriale. ilfattoquotidiano.it