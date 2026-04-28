Una recente indagine di Altroconsumo ha analizzato diversi marchi di pesto in commercio, valutando qualità e composizione. I risultati mostrano che solo i prodotti di Lidl e Md sono stati giudicati accettabili, mentre gli altri non hanno superato i controlli. Il pesto, simbolo della cucina ligure, è molto presente nelle case italiane come soluzione rapida e pratica per preparare piatti tradizionali.

Dal piatto simbolo della cucina ligure a prodotto da scaffale: il pesto confezionato è uno degli “alleati” più diffusi nelle cucine italiane, scelto per velocità e praticità. Ma cosa c’è davvero dentro quei vasetti? A rispondere è Altroconsumo, che ha passato in rassegna 79 prodotti tra versioni classiche e varianti. Il risultato ribalta le aspettative: nessun pesto raggiunge la sufficienza, con appena tre marchi che si fermano a un giudizio di “accettabile” e tutti gli altri bocciati senza appello. A pesare sui giudizi finali sono soprattutto ingredienti e valori nutrizionali. Secondo l’analisi, il pesto disponibile nei supermercati italiani presenta quantità elevate di grassi saturi, dovute alla combinazione di olio extravergine d’oliva, formaggi e frutta secca (in particolare pinoli e anacardi).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Qual è il miglior pesto del supermercato? La classifica di Altroconsumo: solo quelli di Lidl e Md “accettabili”, tutti gli altri bocciati

Pesto del supermercato, solo tre prodotti sono accettabili: la classifica di Altroconsumo

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