Pesto del supermercato i risultati choc dell' indagine | tutti bocciati classifica e voti ai marchi

Un'indagine ha analizzato diversi marchi di pesto venduti nei supermercati, ottenendo risultati sorprendenti. Tutti i prodotti testati sono risultati non conformi agli standard di un vero pesto secondo gli esperti. La classifica e i voti attribuiti ai marchi mostrano come nessuno abbia superato le aspettative, lasciando intendere che ciò che si trova sugli scaffali spesso non corrisponde alle caratteristiche di un autentico pesto fatto in casa.

Mettetevi una mano sul cuore (e una sul mortaio): quello che compriamo al supermercato, stando agli esperti, non è vero pesto. È un verdetto pesante quello che arriva dall'ultima indagine di Altroconsumo, che ha passato sotto la lente d’ingrandimento ben 79 referenze tra pesti freschi e a lunga.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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