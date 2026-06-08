Stamattina, le forze dell'ordine hanno arrestato dieci persone in un'operazione contro un'organizzazione criminale transnazionale con base a Genova. L'indagine ha rivelato che i membri dell'organizzazione avevano organizzato il trasporto di migranti dalla Tunisia, con costi che raggiungevano migliaia di euro. Le autorità hanno sequestrato documenti e denaro, e sono stati eseguiti i provvedimenti di custodia cautelare. L’indagine è ancora in corso.

Dieci persone arrestate della Polizia di Stato: è il risultato di un'operazione che ha visto gli agenti insieme al personale della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova sgominare un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia. La Polizia di Stato ha eseguito sei custodie cautelari in carcere e quattro obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Tra le contestazioni ai dieci c'è l’ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia–Pantelleria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Migliaia di euro per trasportare migranti dalla Tunisia, sgominata organizzazione criminale transnazionale con base a Genova

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