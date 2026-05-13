La Polizia di Stato ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata in furti in abitazione e ricettazione, con sede a Vimodrone. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura, che ha portato all’arresto di diversi sospetti e al sequestro di merce rubata. Le forze dell’ordine hanno eseguito diverse perquisizioni in varie abitazioni, recuperando oggetti provento di furto e documenti utili alle indagini.

La Polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, ha dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso il 4 maggio 2026 nei confronti di tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra la Lombardia e le Marche tra febbraio e aprile 2026. Furti in abitazione e ricettazione, fermato gruppo criminale: base logistica a Vimodrone (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Il quartier generale L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano unitamente alla Squadra Mobile di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furti in abitazione e ricettazione, sgominata l’organizzazione criminale con base a Vimodrone

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