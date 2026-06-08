Migliaia di atleti alla Giornata nazionale dello Sport promossa dal Coni di Caserta
Migliaia di atleti hanno partecipato alla Giornata Nazionale dello Sport organizzata dal Coni in diversi centri della regione. L’evento ha coinvolto persone di diverse età e discipline sportive, con attività praticate all’aperto e in strutture dedicate. La giornata ha visto la presenza di gruppi sportivi e associazioni locali, che hanno promosso l’attività fisica come parte di iniziative di sensibilizzazione. La manifestazione si è svolta in più località della provincia, con partecipanti che si sono alternati in vari momenti e discipline.
Migliaia di atleti hanno preso parte alla Giornata Nazionale dello Sport promossa dal Coni in numerosi centri di Terra di Lavoro. Tra gli appuntamenti più significativi quelli organizzati nel capoluogo, ad Aversa, San Cipriano e Castel Volturno. La celebrazione della ricorrenza, istituita da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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