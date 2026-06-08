Migliaia di atleti alla Giornata nazionale dello Sport promossa dal Coni di Caserta

Notizia in breve

Migliaia di atleti hanno partecipato alla Giornata Nazionale dello Sport organizzata dal Coni in diversi centri della regione. L’evento ha coinvolto persone di diverse età e discipline sportive, con attività praticate all’aperto e in strutture dedicate. La giornata ha visto la presenza di gruppi sportivi e associazioni locali, che hanno promosso l’attività fisica come parte di iniziative di sensibilizzazione. La manifestazione si è svolta in più località della provincia, con partecipanti che si sono alternati in vari momenti e discipline.