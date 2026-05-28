Giornata Nazionale dello Sport il casertano si prepara alla grande festa del Coni
In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, prevista per domenica 7 giugno 2026, si svolgeranno numerosi eventi in diverse località del casertano. La manifestazione, promossa dal Coni, comprenderà attività sportive, iniziative di inclusione e spettacoli pubblici. La giornata coinvolgerà vari centri della provincia, con un programma che prevede momenti di partecipazione aperti a tutti. L’obiettivo è promuovere la pratica sportiva e l’integrazione tra le comunità locali.
Sport, inclusione, spettacolo e partecipazione. Sarà una vera e propria festa diffusa quella organizzata in Terra di Lavoro in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, in programma domenica 7 giugno 2026, con un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà diversi centri della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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